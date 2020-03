Taormina, niente turismo niente tassa: in crisi le casse del Comune

L'emergenza fa saltare anche gli equilibri delle finanze comunali e pure Taormina fa già i conti con l'impossibilità di chiudere il bilancio di previsione 2019. Nell'esercizio che la casa municipale intendeva far arrivare in consiglio comunale a maggio c'erano numeri che, a questo punto, sono virtualmente già saltati e rischiano di portare Palazzo dei Giurati ad una condizione di vero e proprio "allarme rosso".

In particolare, stando alle prime ricognizioni effettuate dagli uffici di Palazzo dei Giurati, preoccupa la probabile (se non praticamente certa) mancanza che si determinerà in bilancio dei fondi della tassa di soggiorno. Un “tesoretto” del quale si discute da anni tra polemiche e infinite discussioni, ma che alla lunga poi ha rappresentato la cassaforte essenziale per far quadrare i conti del Comune di Taormina. Fatto sta che, a questo punto, verranno a mancare circa 3.200.000 euro dalle casse di Palazzo dei Giurati.

