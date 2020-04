Riapre il porto di Tremestieri, navi che trasportano mezzi pesanti potranno tornare

Da oggi alle 15 riapre, anche se a mezzo servizio, il Porto di Tremestieri. Nel corso della mattinata è stata posizionata la boa faro che segnala il pericolo della presenza a pelo d’acqua di quattro grandi massi caduti in mare durante l’ultima mareggiata.

Le navi che trasportano mezzi pesanti potranno tornare nel porto a sud anche se il servizio resta dimezzato per via dell’apertura di uno solo scivolo. Quindi non spariranno del tutto i camion in centro fino a che non sarà effettuato il dragaggio e non saranno spostati i massi e dando spazio di manovra anche per il secondo scivolo.

© Riproduzione riservata