Niente pedaggio su autostrade siciliane, Fp Cisl Messina: "Agevolare le professioni sanitarie"

«Ringraziamo il Consorzio Autostrade Siciliane che, nella persona del presidente Restuccia, ha dimostrato grandissima sensibilità nell’accogliere l’istanza della Fp Cisl». È così che Giovanna Bicchieri, responsabile organizzativo della Fp Cisl Messina commenta la decisione assunta dal Consorzio autostrade siciliane, di concerto con il governo nazionale e regionale, di sospendere i pedaggi lungo la A 18 e la A20.

«Siamo ben consapevoli – prosegue Bicchieri – che si tratta di un provvedimento che inevitabilmente graverà sulle casse dell’ente, e per questo ringraziamo i vertici del consorzio. Già la scorsa settimana, con una nota inoltrata al presidente Restuccia, avevamo chiesto che venissero aboliti i pedaggi per tutti coloro che esercitavano le professioni sanitarie, compresi OSS e ausiliari, e non solo per medici e infermieri come era stato pensato in un primo momento, convinti che oggi sia fondamentale sostenere chi si trova in prima linea a combattere contro il virus".

"A tal proposito rinnovo l’invito alle aziende sanitarie e a quanti possono mettere a disposizione del personale sanitario che svolge il proprio servizio nei Covid Hospital, alloggi o camere per far sì che non tornino alle proprie abitazioni mettendo a rischio l’incolumità dei propri cari», conclude la nota del sindacato.

