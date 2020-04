Bonus Coronavirus, in sei ore oltre ventimila domande nel Messinese

Effetti inevitabili della crisi pandemica che avvolge l’intero Paese. Anche nella sede di Messina dell’Inps ci si prepara a gestire la pioggia di domande che stanno per arrivare al fine di poter accedere agli ammortizzatori sociali proposti dal Governo contro la tragedia economica provocata dalle misure di contenimento dell’epidemia. Misure destinate, come dichiarato dallo stesso premier Conte, a proseguire ulteriormente e che qui in Sicilia nessuno ancora può prevederne la durata né l’eventuale attenuazione.

Prima che ieri in tarda mattinata il sito nazionale dell’Istituto di previdenza andasse in tilt e venisse oscurato, si stima che nel primo giorno di apertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere il bonus da 600 euro, da Messina e provincia siano partite 20.000 richieste. Che sembrano poca cosa rispetto al numero di due milioni in tutto il Paese, in sole sei ore, ma che testimoniano invece lo stato in cui si trovano i nostri territori.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata