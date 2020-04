Bonus da 600 euro, a Messina 50mila domande per il sostegno anti-Coronavirus

Adesso sono state avviate tutte le procedure di sostegno a chi per via di questa crisi rischia di uscire con le ossa rotte sotto il profilo economico. Un mese di stop forzato, per legge, o indotto, per la crisi, ha fatto abbassare le saracinesche a decine di migliaia di negozi o attività professionali della provincia.

In un territorio come Messina, che vive di terziario pubblico ma anche privato, questo può essere un colpo da ko ad un pugile già suonato. Dopo la falsa partenza di mercoledì, sono ripartite le domande al portale dell'Inps per ottenere il bonus da 600 euro per liberi professionisti, senza una cassa professionale, piccoli imprenditori e parasubordinati. In tutto il territorio provinciale sono attese, secondo le prime stime, ben 50.000 domande, solo per questa misura.

