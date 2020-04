Messina, termina il "balletto" delle domeniche: oggi chiusi tutti i supermercati

Supermercati aperti, supermercati chiusi? Il balletto delle domeniche, almeno per ora, si chiude qui. Dopo un estenuante tira e molla tra Governo, Regione e Comune, che ha visto anche una dura contrapposizione tra il sindaco di Messina e la Prefettura, alla fine Cateno De Luca, con ordinanza entrata in vigore ieri mattina, ha recepito il provvedimento del governatore siciliano Nello Musumeci e ha disposto la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il sindaco aveva difeso l'apertura domenicale per scongiurare gli assembramenti nel week-end, ma ora ha dovuto armonizzare la propria ordinanza con quella regionale.

«Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza - si legge nel testo -, restano ferme le disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze del presidente della Regione. Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25 euro e il massimo di 500 euro, stabilendo il pagamento in misura ridotta di 450 euro, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore». Il provvedimento scatta da oggi alle 8 a vrà durata fino al 13 aprile «ma sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE