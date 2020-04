Aiuti a famiglie, imprese e scuola per l'emergenza coronavirus: la Regione Siciliana approva la finanziaria

La giunta Musumeci ha approvato bilancio e legge di stabilità. Per finanziare le misure il governo punta all’impiego del contributo che è destinata al risanamento della finanza pubblica, che è pari a poco più di un miliardo di euro.

Previsti interventi a sostegno delle famiglie disagiate, per le imprese, gli artigiani, la scuola, per il finanziamento della cassa integrazione, per il trasporto pubblico locale. I documenti saranno trasmessi alla Presidenza dell’Ars per l’avvio dell’iter parlamentare.

