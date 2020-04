Messina Family Card, oltre 5 mila le domande per un valore totale di 1,6 milioni

Continuano ad arrivare a gran ritmo le domande dei cittadini per ottenere i buoni spesa da 300 a 800 euro della Messina Family Card. Alle 12 di oggi erano state registrate sulla piattaforma 5.027 istanze, 3.850 quella già esitate positivamente. In totale finora il valore dei voucher rilasciati per i prossimi 30 giorni è di quasi 1,6 milioni di euro. E ' già nei supermercati sono stati spesi quasi 25 mila euro.

Domani e dopodomani chiusa la piattaforma per sanare alcune criticità. Diverse richieste di rettifica della domanda.

L'intasamento telematico nelle primissime ore era scontato. Anche nelle sede dei quartieri le file si sono allungate, ma poi i numeri delle domande accettate sono salite vertiginosamente e questo vuol dire che il sistema è entrato a regime.

In pochi minuti le istanze inviate alla piattaforma familycard.comune.messina.it, per coloro i quali hanno dichiarato di non avere redditi in questo periodo e di non essere percettori (o di aver chiesto di usufruire ) di alcuna misura di sostegno pubblico (dalla cassa integrazione al bonus autonomi, passando Naspi e reddito di cittadinanza), si sono trasformate in voucher da spendere nei negozi della città. Un semplice codice a barre da presentare alla cassa al momento del conto che, dunque, pagherà il Comune.

