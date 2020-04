Milazzo, allo studio sospensione tributi comunali e istituzione di un fondo di solidarietà

Sospensione dei tributi almeno sino ad ottobre. E poi la creazione di un fondo dove poter far confluire le somme che il Comune di Milazzo riuscirà a stornare da spese che non si sosterranno più a seguito della pandemia per aiutare le attività commerciali e tutti coloro che sono in ginocchio a seguito di questa tragedia. È quanto emerso nel corso delle riunioni delle due cabine di regia che hanno visto seduti in aula consiliare prima le forze politiche assieme ad esponenti della Protezione Civile, della Croce Rossa e di altre associazioni di solidarietà e poi, ieri pomeriggio, la categoria dei commercianti, delle partite Iva, dei pescatori, degli artigiani.

Confronti, come è facilmente comprensibile, particolarmente animati con i vari interventi che sostanzialmente hanno “fotografato” quella che è una situazione dalla quale non sarà facile uscire fuori. Anche se c'è l'obbligo di provarci. E per questo - è stato ribadito - chiediamo il conforto delle istituzioni locali. Un messaggio che il sindaco Formica, presente assieme agli assessori Ginevra Schiavon, Pierpaolo Ruello, Salvo Presti e Giovanni Di Bella ha accolto, dicendosi subito disponibile alla sospensione sino ad ottobre dei tributi, con l'auspicio che il governo nazionale possa decidere di riconoscere questo 2020 come anno bianco - ha sottolineato il primo cittadino - per poi prevedere una ripresa della contribuzione fiscale nel 2012, assicurando però delle agevolazioni sui redditi.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE