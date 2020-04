Coronavirus, in Sicilia 357.445 domande per il bonus da 600 euro: oltre 47 mila a Messina

In Sicilia sono complessivamente 357.445 le domande per il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia, e corrispondono all’8,82% del totale nazionale che ammonta a 4.053.027. Lo rende noto l’Inps, sottolineando che 236.040 sono già in pagamento (pari al 9,40% del totale nazionale di 2.511.108), mentre per 38.199 (pari al 6,56% del totale nazionale di 582.101) l’istituto è in attesa di validazione dell’Iban da parte delle banche.

Nello specifico, le domande presentate in provincia di Agrigento sono 36.508, di queste 25.751 già in pagamento, e per 3.858 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Caltanissetta sono 17.842, di cui 12.510 in pagamento e per 1.675 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Catania sono 75.918, di cui 48.154 in pagamento e per 10.496 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Enna sono 12.877, di cui 9.720 in pagamento e per 1.161 è in corso la verifica dell’Iban.

In provincia di Messina sono 47.589, di cui 30.408 in pagamento e per 4.575 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Palermo sono 63.489, di cui 39.135 in pagamento e per 7.413 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Ragusa sono 40.555, di cui 29.056 in pagamento e per 3.819 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Siracusa sono 29.799, di cui 19.638 in pagamento e per 2.561 è in corso la verifica dell’Iban; ed in provincia di Trapani sono 32.868, di cui 21.668 in pagamento e per 2.641 è in corso la verifica dell’Iban.

