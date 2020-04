Messina Family Card, continua il boom di domande: superata quota 7500

Sono ormai poco meno di 20.000 le persone che potranno far spesa con la Messina Family Card. In tre giorni le domande sono schizzate oltre quota 7500 e se si considera una media di poco meno di tre persone per famiglia ecco che si scopre che è come se un piccolo intero quartiere sia stato costretto a chiedere aiuto al Comune anche solo per sfamarsi.

Sale il numero di domande presentate, ma meno rapidamente dei primi due giorni quando ci fu il boom di 6000 domande in pochissime ore, ma sale anche il numero di coloro i quali chiedono l'annullamento della domanda, per errore o perché preoccupati dai controlli che da oggi saranno ancora più stringenti e automatici.

Fra sabato e ieri sono stati già spesi 202.000 euro delle card distribuite. 2354 le famiglie che hanno già fatto la spesa con questo metodo per un importo medio di 86 euro a carrello.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

