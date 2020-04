Messina Family Card, oltre 1500 istanze al giorno: sabato termine ultimo

Le domande adesso crescono al ritmo di 1500 al giorno e ci sarà tempo sino a sabato sera per poter riceverla. La Messina Family card si sta assestando: i messinesi spendono in maniera continuativa, chi ha commesso errori sta facendo un passo indietro e i controlli sono diventati sistematici, stringenti.

Già spesi 341.400 euro (tutti i dati riferiti alle 20 di ieri) dei voucher distribuiti ai messinesi. Da sabato a ieri (i market sono rimasti chiusi domenica e lunedì), comprati generi alimentari o per l'igiene per oltre 110.000 euro al giorno e il dato è destinato a crescere perché nel frattempo il numero degli esercizi convenzionati in città è schizzato fino a quota 120 ed è in continuo aggiornamento.

