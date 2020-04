Fase 2 in Sicilia, 600 mila pacchetti per il turismo: tre notti, una gratis

«Stiamo preparando 600mila pacchetti turistici che immetteremo sul mercato e che regaleremo ai turisti che soggiorneranno almeno 3 notti in Sicilia, una di queste la regalerà l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, con cui acquisteremo servizi da tutti i settori della filiera turistica che saranno messi in circolazione per il recupero dei flussi sia individuali che gruppi».

Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina intervenuto al meeting online con gli operatori turistici privati organizzati da 'Skal International Palermo' e dal portale travelnostop.com. «Stiamo mettendo a disposizione 50 milioni - ha annunciato inoltre l’assessore - per cercare di dare subito liquidità alle imprese, sappiamo che non risolveremo il problema ma sicuramente si tratta di piccole risorse che consentiranno al comparto di respirare».

«Il fondo - ha aggiunto Messina - verrà utilizzato da subito mentre servizi e pacchetti saranno immessi sul mercato quando riterremo che si potrà viaggiare. Potrebbe essere già a luglio-agosto oppure per favorire la destagionalizzazione e quindi da ottobre. I dettagli saranno resi noti quando la Finanziaria sarà approvata».

«Il progetto - ha spiegato Messina - sarà supportato da un piano di comunicazione interno ed esterno arricchito da una piattaforma web e una app. Possiamo dire, paradossalmente, che grazie alla crisi stiamo riuscendo ad attivare servizi che prima stavamo solo immaginando, come il nuovo sito della Regione che avrà una conformazione diversa e dove sarà presente sia l'aspetto della prenotazione che quello della promozione in cui tutti potranno pubblicizzare la propria attività».

