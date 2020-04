Aiuti alimentari alle famiglie, fondi a 86 Comuni messinesi

Sono 86 i Comuni messinesi che hanno già ricevuto quote dei primi 15 milioni destinati all'assistenza alimentare per le famiglie più disagiate, nell'ambito dell'emergenza Covid 19.

In Sicilia sono più della metà gli enti locali dell'Isola che hanno già firmato l'Atto di adesione predisposto dagli uffici del dipartimento della Famiglia, per ottenere l'erogazione delle somme stanziate dal governo Musumeci. I Comuni che hanno ricevuto le risorse possono pubblicare il bando per individuare i beneficiari e procedere con la distribuzione delle stesse.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE