Post emergenza, Taormina scalda i muscoli e organizza i primi cantieri

Il Comune di Taormina è pronto a dare il via ad un maxi-piano di interventi che dovrebbero scattare sin dal mese entrante, a conclusione del “lockdown”.

"Siamo pronti ad avviare subito diversi cantieri che, sino a questo momento, per forza di cose, non abbiamo potuto far partire e siamo convinti che già maggio sarà il mese buono per la svolta", annuncia il vicesindaco Enzo Scibilia.

