S.Stefano di Camastra, sostegni economici destinati ai ceramisti

Una nota positiva in questo periodo di emergenza arriva dall'assessore regionale delle Attività Produttive Girolamo Turano, che ha accolto dall'assessore comunale di Santo Stefano di Camastra, Fausto Pellegrino, l'accorata richiesta di aiuto da parte degli “Artigiani Maestri Tornianti e Maestri Decoratori in via di estinzione”. Nell'istanza Pellegrino metteva in evidenza lo stato di sconforto in cui versa la categoria degli operatori del settore della ceramica, comparto trainante dell'economia locale già penalizzato da una pesante crisi precedente al dramma Covid -19.

L'assessore Turano, rispondendo a stretto giro di posta, ha manifestato solidarietà e comunicato che «in considerazione delle necessità di intervenire tempestivamente per cercare di mitigare gli effetti delle misure di sospensione delle attività economiche, è stato presentato uno specifico pacchetto di misure all'interno del Disegno di Legge di stabilità regionale in discussione all'Ars.

Lo stesso componente del Governo Musumeci ha poi assicurato che «rimane confermato l'impegno a sostenere il tessuto imprenditoriale e favorire il mantenimento dei livelli occupazionali». La notizia è stata ben accolta dalla categoria, non tanto per il fermo produttivo, quanto per la grigia prospettiva di una stagione turistica assai incerta per la totale mancanza di commissioni da parte di una clientela che si alimenta a sua volta di turismo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE