Infrastrutture a Messina, entro luglio appalti da 60 milioni per i lavori nella provincia

Da ora al prossimo mese di luglio, «saranno appaltati oltre 60 milioni di euro di lavori per infrastrutture strategiche, ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 9 milioni per la città di Messina». Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno de Luca, riferendosi all’approvazione del bilancio della città metropolitana.

«Entro il mese di settembre saranno pronti oltre 85 milioni di euro di progetti cantierabili per altrettante infrastrutture strategiche ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 6 milioni per la città di Messina da appaltare entro il prossimo mese di dicembre».

