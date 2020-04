Salina, opere portuali a Rinella: affidata la progettazione

Affidato alla “Proger spa” di Pescara, a seguito di gara e con apposita determina a firma del dirigente del settore tecnico del Comune di Leni, una delle tre amministrazioni dell'isola di Salina, architetto Domenico Arcoraci, l'incarico per la redazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione del primo stralcio funzionale delle opere di attuazione del Piano regolatore portuale di Rinella, nel comune di Leni. La “Proger spa”, che si è aggiudicata l'appalto, per circa 322mila euro, relativo ai servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria è la capofila mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese della quale fanno parte “Dinamica srl”, “H.S. Marine srl”, “D.H.I.”, “Geonautics” e l'archeologa Daniela Raia.

In buona sostanza, la “Proger spa” dovrà fornire tutta la progettazione definitiva e quindi lo studio geologico e sedimentologico, le indagini geognostiche, i rilievi topo-batimetrici, la relazione archeologica e lo studio biologico marino. Si tratterà nel complesso della realizzazione di una serie di opere portuali, tra cui una darsena turistica, nella frazione di Rinella, per circa 60 milioni di euro. Andando nello specifico e secondo quanto si evince dagli elaborati si provvederà alla protezione, al consolidamento e all'ampliamento dell'attuale approdo destinato ai collegamenti marittimi con la realizzazione anche di un approdo sicuro per gli aliscafi e per le imbarcazioni locali ed in ultimo sarà prevista anche una darsena turistica.

