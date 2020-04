Crisi da Coronavirus, il Comune di Messina rimborsa le bollette alle famiglie in difficoltà

Non oggi ma domani il via al nuovo bando per il rimborso delle bollette alle famiglie messinesi in condizione di temporanea difficoltà dopo quasi due mesi di crisi sanitaria e anche economica.

Il sistema, però, è già stato messo a punto e il rinvio è dovuto al prolungarsi del capitolo “Family card”, che ieri ha avuto un passaggio a vuoto con un problema tecnico della piattaforma digitale. Oggi - promettono da Palazzo Zanca - il nodo sarà sciolto e partirà il nuovo bando per il recupero dei soldi spesi per le utenze dei cittadini in forte disagio economico.

Ne potranno usufruire coloro che non hanno un reddito per via degli effetti del coronavirus, compresi coloro i quali hanno già un supporto economico pubblico ma che non è sufficiente a coprire questa spesa fissa delle famiglie.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE