Il Coronavirus 'piega' le Eolie, 300 operatori turistici: "Aiuti o non apriamo"

Oltre 300 operatori turistici ed esercenti annunciano che non apriranno le loro attività nell'immediata stagione turistica "se non ci saranno aiuto economici concreti da parte del premier Conte e del governatore Musumeci". Il documento è stato firmato dai rappresentanti dei comitati "20-30" e da "AssompresEolie" Fabrizio Famularo, Danilo Conti e Sandro Crivelli.

Tra le richieste vi sono "una programmazione decennale seria che consenta a tutto il comparto produttivo di rilanciarsi, con l'applicazione della Zona franca urbana; l'istituzione di un fondo economico di emergenza per le imprese; una garanzia certa rispetto al protocollo sanitario da adottare".

E ancora: "finanziamenti a fondo perduto per permettere alle aziende di traghettare nel 2021; l'istituzione di Zona economica speciale per l'intero arcipelago; misure speciali inerenti la Naspi per i nostri stagionali e fiscalità di vantaggio per il prossimo decennio".

