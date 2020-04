Finanziaria, approvato all’Ars l’emendamento per l’esenzione del bollo auto

Approvato all’Ars l’emendamento per l’esenzione del bollo auto. Per le autovetture sino a 53 Kilowatt (kw) che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito familiare, non sarà più richiesto il pagamento della tassa automobilistica.

Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che indipendentemente dai Kilowatt hanno più di dieci anni di vita. Esentate anche le vetture di proprietà di Associazioni di volontariato e Onlus.

«Un risultato importante, che testimonia la sensibilità di Forza Italia sia per la classe imprenditoriale che per le fasce più deboli, specie in questo frangente storico», dice il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

