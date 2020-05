Cassa integrazione, troppi ritardi in Sicilia: burocrazia regionale sotto accusa

Dopo la maratona per l'approvazione della Finanziaria e i veleni d'aula sul voto segreto, adesso c'è un altro “nemico” nei palazzi siciliani del potere, che oltretutto trova concordi, viste le recenti esternazioni, il governatore Musumeci e il presidente Miccichè: la burocrazia regionale, oggi nell'occhio del ciclone soprattutto per i clamorosi ritardi sull'erogazione dei contributi per la Cassa integrazione legata all'emergenza.

Anche se il primo lo fa con toni più sfumati parlando di «efficientamento burocratico», mentre il secondo va dritto al punto e incide nella “piaga” («la pubblica amministrazione in Sicilia non è preparata»).

