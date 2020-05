Stagione estiva a Taormina, allo studio le aree per i check point

Un piano di viabilità sperimentale con una “mini Ztl” in vista di quel che rimarrà della stagione turistica 2020 e di un'estate molto diversa da tutte quelle precedenti. È l'idea che prende quota per questa estate a Taormina.

L'idea di sperimentare un accesso limitato e regolamentato al centro storico va di pari passo con la volontà già preannunciata dal Comune di puntare sull'istituzione di “check point” negli ingressi della città in modo da effettuare test rapidi ai visitatori per la dovuta sicurezza sia per i turisti sia per i residenti.



