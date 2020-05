Fase 2 a Giardini Naxos, trasformare il lungomare in un enorme locale all'aperto

Le restrizioni che il Governo prospetta per il dopo lockdown “minacciano” di azzerare, o quasi, diversi spazi sin qui a disposizione delle attività commerciali. Così anche a Giardini Naxos monta la preoccupazione per uno scenario che rischia di aggravare la crisi economica, determinando un dramma nel dramma per gli operatori economici. Le attività potrebbero, in pratica, non poter più utilizzare due terzi o, perlomeno, la metà del suolo pubblico a suo tempo ottenuto in concessione e che rappresenta un elemento fondamentale per le attività turistiche e commerciali della seconda stazione turistica siciliana. In molti casi la superficie interna è già di per se stessa poca, e all'esterno rimarrebbero insomma pochi tavoli.

Per questo alcuni operatori economici hanno chiesto al sindaco Nello Lo Turco, in vista di questa estate e di quella che in pratica sarà una stagione turistica anomala, già in partenza largamente compromessa, di accordare delle soluzioni in grado di compensare quel suolo che non sarà più disponibile perché tavoli e sedie dovranno ottemperare ad una distanza di almeno un metro e mezzo tra i vari clienti. Da qui, in particolare, l'idea di trasformare il lungomare di Giardini Naxos in un grande ristorante aperto, ampliando l'attuale dotazione dei suoli. Bar, ristoranti, pub e pizzerie auspicano che, intanto, il Comune possa sospendere il pagamento dei suoli pubblici per il 2020 e, poi, si spinge per questa tipologia di soluzione inerente la rivisitazione degli spazi esterni.

