Taormina, il grido degli imprenditori: "Tutelare le imprese della filiera turistica"

«Parte da Taormina e dalla Valle Alcantara la protesta turistica della Sicilia». Lo afferma l'imprenditore Angelo Maimone, che ieri ha preso parte alla protesta di alcuni operatori economici del comprensorio che si sono ritrovati in piazza Santa Caterina per registrare un loro intervento per il programma "Fuori dal Coro", che andrà in onda martedì su Rete 4, nel quale verrà esternata la preoccupazione degli imprenditori di questo territorio su quella che sarà (ed anzi è già) la crisi economica determinata dall'emergenza Covid 19.

Proprio di recente è stata costituita l'associazione “Imprenditori Turistici Associati”. «Le aziende che ne fanno parte sono in Sicilia rappresentative di aziende del settore alberghiero, ristorativo, trasporti terrestri e marittimi, parchi divertimento, etc», spiegano i soci fondatori. «L'associazione - hanno spiegato - è fatta di imprenditori che operano nel comprensorio di Taormina e Gole Alcantara. Vogliamo tutelare tutte le imprese della filiera turistica siciliana e coadiuvare le Istituzioni locali, regionali e nazionali nella ricerca di soluzioni da adottare per le nostre imprese al fine di uscire dall'emergenza Covid 19 con il minor danno possibile e con un concreto sostegno per la ripartenza post lockdown». Per questo l'associazione ha già inviato un documento al Governo nazionale, al Governo regionale, al Comune di Taormina e alle deputazioni.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE