Fase 2 a Messina, protestano le agenzie di viaggio: chiuse fino al 3 giugno

E anche se da lunedì, praticamente tutti i negozi al dettaglio di Messina torneranno ad alzare le saracinesche, c'è una categoria che ha deciso di non riaprire. Dopo un incontro via web, una parte importante delle agenzie di viaggio di Messina e provincia, hanno deciso, in segno di protesta verso le manovre di governo relative alla inadeguata politica di aiuto verso la categoria turismo, di rimanere chiuse fino al 3 giugno.

Garantiranno l'assistenza ai loro clienti ma senza riaprire i loro esercizi. Le agenzie di viaggio messinesi lamentano, come alcune misure a supporto di questa categoria siano assolutamente insufficienti a garantire una riapertura economicamente sostenibile.

