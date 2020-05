Fase 2, meno del 50% dei ristoratori messinesi riaprirà la propria attività

Meno del 50% dei ristoratori messinesi riaprirà la propria attività e chi lo farà attenderà comunque il prossimo week end. È questo il dato che viene fuori da un monitoraggio effettuato da Confesercenti.

Gli imprenditori del settore della ristorazione si confrontano quasi quotidianamente, commentando protocolli e valutando la sostenibilità economica della riapertura, per molti legata alla possibilità di poter fruire gratuitamente del suolo pubblico, per riuscire a garantire il distanziamento, mantenendo il numero di coperti. Tante le ragioni del “sì” alla riapertura, come d'altronde quelle del “no”.

