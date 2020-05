Erosione costiera, interventi da Patti a Tusa: stanziati 6,5 milioni

Uno dei progetti più ambiziosi e importanti che si ricordino, per portata tecnica ed impegno economico, in termini di difesa costiera e protezione dei litorali a beneficio della fascia tirrenica della provincia messinese, comincia a muovere i primi passi.

L'Ufficio del commissario regionale di governo per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, ha infatti bandito tre gare d'appalto per i primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera, rientranti nel quadro complessivo del più grande contratto di costa “Tirreno 1” per la riqualificazione complessiva di oltre 85 km di litorale. A disposizione ci sono oltre 6 milioni e mezzo di euro per lavori su territorio di 14 comuni da Patti a Tusa.

