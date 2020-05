Scuola, assunzione dei docenti su quota 100: l'elenco dei convocati in Sicilia

Al via le convocazioni per le assunzioni dei docenti in graduatoria in Sicilia sui posti di quota 100. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, infatti, ha emanato una nota dove spiega le procedure di convocazioni per le immissioni in ruolo in seguito al decreto ministeriale 12/2020. La procedura di assegnazione di nomina in ruolo avverrà unicamente in modalità telematica.

Per le immissioni a ruolo da concorso la sequenza delle operazioni prevede due fasi: una prima fase regionale con attribuzione della provincia, una seconda fase provinciale in cui l’Ambito Territoriale competente attribuirà la sede di servizio.

Per la fase regionale è stato predisposto un applicativo online che consentirà di: accettare o rinunciare all’immissione in ruolo (per una o più classi di concorso), esprimere l’ordine di preferenza delle province; esprimere l’ordine di preferenza delle classi di concorso (nel caso in cui si risulti inseriti nelle graduatorie concorsuali di una pluralità di classi di concorso).

L'ELENCO DEI CONVOCATI IN SICILIA

Le funzioni dell’applicativo online rimarranno attive fino alle ore 23.59 del 27 maggio 2020, pertanto l’inserimento dei dati richiesti è da effettuare entro tale termine, decorso il quale la provincia sarà assegnata d’Ufficio. Per la trasmissione dell’istanza gli aspiranti dovranno accedere al seguente link, utilizzando come identificativo il proprio codice fiscale: http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/543226/newtest/Y/lang/it.

L'assegnazione delle province verrà effettuata solo nel limite delle assunzioni autorizzate e sulla base della posizione occupata in graduatoria. Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate dal Ministero, per eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso di rinunce

Per la fase provinciale saranno pubblicate su sul sito https://www.usr.sicilia.it/ specifiche indicazioni. Giovedì 28 maggio sarà pubblicato l’elenco degli aspiranti individuati con la provincia assegnata. L’aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza per le sedi disponibili e indicare titoli di precedenza

Per le immissioni in ruolo da "Gae" (graduatorie ad esaurimento) saranno nominati i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli Ambiti Territoriali procederanno con la convocazione in modalità telematica per tutte le classi di concorso per le quali risulta il contingente, prescindendo dal completamento delle operazioni di immissioni in ruolo da concorso. Per rispettare l’ordine di priorità di scelta degli immessi di ruolo da concorso rispetto a quelli da Gae, questi ultimi dovranno esprimere l’ordine di preferenza su tutte le sedi disponibili pubblicate nell’avviso della fase provinciale dell’immissione in ruolo da concorso; assegnata la sede agli immessi in ruolo da concorso, nel rispetto dei titoli di precedenza, sarà assegnata agli aspiranti da Gae individuati in relazione alle preferenze espresse e ai posti rimasti vacanti e disponibili.

