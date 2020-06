Possibile impiegare i percettori del reddito di cittadinanza nelle spiagge di Messina

Il maltempo ha fatto ritardare la “prima” dei lidi a Messina ma forse già domani i primi ombrelloni si apriranno. Le regole sono state scritte a quattro mani dal Comune e dalle associazioni di categoria, serviranno a far trascorrere in sicurezza anche le ore di relax.

Le regole che gli stabilimenti balneari si sono dati mettono al centro la sicurezza, lasciano spazi decisamente ampi fra una postazione e l'altra, e anche fra una sdraio e quella più vicina. Ma la stragrande maggioranza dei 50 km di costa messinese è di libera fruizione.

E le regole delle distanze anticontagio valgono anche lì. Chi le farà rispettare? Il Governo e l'Istituto superiore di Sanità hanno indicato i sindaci come responsabili, ma mancano gli uomini. È un tema nazionale, non solo messinese e il Comune prova a trovare un rimedio.

«Nell'ambito dei piani utili per la collettività - spiega l'assessora Dafne Musolino - potrebbero essere impiegati i percettori del reddito di cittadinanza. È in atto uno studio che potrebbe coinvolgere anche altri percettori di forme di sostegno pubblico. Individueremo le spiagge libere più utili per farle divenire sicure e covid free». E i tempi? «Stiamo già rimodulando i precedenti progetti Puc che avevamo preparato - spiega l'assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore - quelli per i quali chi ha il reddito di cittadinanza deve mettere a disposizione almeno otto ore settimanali da destinare a servizi per la comunità, per comprendere quello nelle spiagge libere. Ma sino al 17 luglio, c'è il blocco normativo di queste adesioni.

