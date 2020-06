Turismo, a Messina si prova a rilanciare la stagione balneare

Dopo la partenza frenata del primo fine settimana, il prossimo potrebbe essere il primo di vera estate sul litorale messinese. Ai quattro lidi che hanno avviato la propria attività domenica scorsa, se ne aggiungeranno molti altri, ma soprattutto saranno migliaia i messinesi che prenderanno la tintarella in spiaggia libera come sta già avvenendo in questi giorni.

Se la regolamentazione degli accessi ai lidi è ferrea e gli imprenditori fanno osservare con scrupolo le norme, altrove, siamo certi che tutto andrà per il verso giusto? Le regole in fin dei conti sono le stesse delle linee guida per gli stabilimenti balneari. Anche in spiaggia libera, dunque servono 10 metri quadri attorno ad ogni ombrellone e senza un posto all'ombra, comunque un metro e mezzo fra una sdraio e l'altra.

La gestione di questo capitolo così delicato è finito al centro del tavolo telematico convocato dall'assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, con l'Anci e i rappresentanti di molti importanti Comuni dell'Isola, fra cui Messina, rappresentata dall'assessore Dafne Musolino. Cordaro ha chiesto una mappatura precisa di quanto litorale ogni Comune abbia a disposizione ( Messina ha il record di 56 km) e degli accessi a mare.

