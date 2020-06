"Taormina non sarà lasciata sola", Musumeci parla agli imprenditori

"Non lasceremo da sola Taormina, non abbandoneremo nessuno". Lo ha detto il governatore Nello Musumeci in una visita a sorpresa a Taormina. Il presidente della Regione si è recato, infatti, nella serata di sabato nella capitale del turismo siciliano insieme all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Con loro c'era anche il deputato regionale Pino Galluzzo. Nell'occasione il governatore ha avuto modo di confrontarsi con alcuni operatori economici locali ed in particolare con il presidente dell'Associazione Imprenditori per Taormina (Aipt), Carmelo Pintaudi (insieme al quale c'era un altro esponente di Aipt, il ristoratore taorminese Claudio Mendolia).

