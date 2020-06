Messina, i nuovi 28 vigili urbani in servizio tra un mese

Prima entreranno in servizio in 28 e poi gli altri 18. I nuovi vigili urbani di Messina sono a tre, forse quattro settimane dal loro primo giorno di lavoro e la città avrà proprio bisogno di loro. Saranno utilissimi nei controlli di viabilità quando in piena estate, certe strade diventano dei budelli d'acciaio ma anche nella caccia a chi getta rifiuti e crea discariche, così come nella tutela del territorio. E chissà anche per la movida.

La graduatoria del concorso per la selezione di 46 vigili urbani da contrattualizzare per un anno, è divenuta definitiva. È stata pubblicata per i 15 giorni di rito e nessuna contestazione è stata mossa. Presentato un ricorso al Tribunale amministrativo che sarà discusso il 24 giugno ma che non sembra preoccupare oltre modo Palazzo Zanca. «Ci rimettiamo alla valutazione degli organi competenti - dice a proposito l'assessore alla polizia Municipale Dafne Musolino - ma siamo certi che la commissione giudicatrice abbia operato nella legittimità e la nostra amministrazione abbia garantito l'accesso agli atti così come richiesto dal ricorrente. Il funzionario ha fornito tutto ciò che era necessario, nonostante fossimo in piena emergenza covid».

