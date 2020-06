Stipendi non pagati a 200 lavoratori, il Comune di Capo d'Orlando finisce sotto ispezione

Avviato da parte della Regione Siciliana un procedimento ispettivo di vigilanza nei confronti del Comune di Capo d'Orlando “reo” di pagare in ritardo gli stipendi ai 200 dipendenti del municipio, oltre a non aver saldato emolumenti accessori per diversi anni. Ad oggi le mensilità che mancano all'appello sono quelle di aprile e maggio 2020.

Lo rende noto la Cgil funzione pubblica, la cui rappresentanza sindacale aveva inviato una segnalazione all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica Servizio 3 , dipartimento Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali - Ufficio Ispettivo.

© Riproduzione riservata

