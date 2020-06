Alitalia potenzia i collegamenti tra Sicilia e Milano: da luglio più voli per Palermo e Catania

Alitalia potenzia i collegamenti tra la Sicilia e Milano con nuovi voli, operativi dal prossimo 1 luglio, fra Catania e Palermo e lo scalo di Malpensa. I biglietti sono in vendita da oggi.

Da mercoledì prossimo le frequenze dal Vincenzo Bellini di Fontanarossa e il Falcone-Borsellino di Punta Raisi per Milano passeranno così da 4 a 6 al giorno (fra andate e ritorni) per ciascun aeroporto. È quanto emerge dal sito della compagnia aerea.

Su queste tratte Alitalia aggiungerà ai servizi già operativi un volo da Catania che partirà per Malpensa alle 7:50 e uno da Palermo alle 15:30, mentre i collegamenti addizionali da Milano Malpensa decolleranno alle 13:05 per Palermo e alle 20:30 per Catania. I voli già operativi da Catania a Milano partono alle 12:50 e 20:50. Quelli già attivi da Malpensa a Catania partono alle 9 e alle 17.

Quelli da Palermo a Milano decollano alle 12:30 e alle 20:40, mentre quelli già attivi da Malpensa a Punta Raisi partono alle 8:50 e alle 17. Complessivamente, sia su Catania che su Palermo, Alitalia, a luglio, tra andate e ritorni, realizzerà 10 voli al giorno con Roma e sei con Milano.

© Riproduzione riservata