Brand Messina, presentati 35 percorsi turistici: "Restituire un ruolo al capoluogo dello Stretto"

Sul rilancio di Messina città turistica il prof. Enzo Caruso si gioca tutto. «Da quando mi sono insediato come assessore, grazie al mandato affidatomi dal sindaco De Luca, mi sono posto un obiettivo prioritario: restituire un ruolo turistico al capoluogo dello Stretto, terza Città metropolitana della Sicilia, non solo ai centri più rinomati della nostra provincia. E su questo battaglieremo fino all'ultimo giorno in cui resteremo in carica».

L'assessore ieri ha incontrato, nel salone delle Bandiere, i titolari e rappresentanti delle Agenzie di viaggio della città. Un altro degli incontri programmati per uscire dalla fase depressiva del lockdown e per delineare gli assi portanti di una nuova strategia che ruoti tutta intorno alla valorizzazione del “brand Messina”.

