Messina, prorogata la "Family Card" per 4 settimane: servirà una nuova domanda

Per molti è stata la misura che ha salvato la città dalla fame. Quando la quarantena imperversava e in tanti erano rimasti senza lavoro e senza sostegni da parte dello Stato, la Family card è stata la ciambella di salvataggio che ha, quantomeno, garantito di mettere insieme il pranzo e la cena.

Adesso quella misura di sostegno al disagio economico viene rinnovata per altre quattro settimane. Sarebbe dovuta rimanere attiva due mesi, quelli necessari a far riaprire le attività commerciali, gli studi professionali, le botteghe artigianali. Ma alla fine, in base alle richieste che sono continuate ad arrivare al Comune, al dipartimento Servizi sociali, è stato deciso di allungare di altre 4 settimane questo aiuto.

L'articolo nell'edizione di Messina della Gazzetta del Sud in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE