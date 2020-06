Agricoltura, Coldiretti Sicilia: "La burocrazia regionale blocca 40 milioni di fondi per il biologico"

La Regione siciliana blocca 40 milioni di euro. È la denuncia di Coldiretti Sicilia sul mancato arrivo dei fondi europei per i produttori del biologico che attendono da anni ormai a causa della mancata cooperazione istituzionale con l’Agea (l'agenzia per l’erogazione dei fondi in agricoltura).

"Mentre le imprese sono costrette a sostenere costi enormi - sottolinea il presidente regionale, Francesco Ferreri - siamo ancora al solito stucchevole rimpallo di competenze tra la Sicilia e Roma. Nel frattempo chi ha riconvertito la produzione aspetta e addirittura rischia di restituire le somme già avute. È una vicenda paradossale - aggiunge - perché gli agricoltori non sanno neanche quando questi fondi arriveranno in quanto non c'è alcuna certezza".

Liquidità, urgenza, semplificazione. Il comparto florovivaistico, messo in ginocchio dalla chiusura delle attività, continua a subire il danno incalcolabile della lentezza burocratica. "Servono bandi semplificati e immediati - commenta a questo proposito Francesco Ferreri - sono indispensabili tutte le azioni per contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, attraverso un’attenta valutazione, oggettiva, del calcolo del danno (produzioni invendute, calo di fatturazione). A causa del lockdown - ribadisce - centinaia di migliaia di fiori e piante sono stati distrutti e la risalita appare complicata proprio dalle lungaggini burocratiche».

Al di là delle strutture e dei mezzi che potrebbero ammodernare le imprese se solo i fondi arrivassero. "Inoltre - prosegue Francesco Ferreri - ritarda una campagna di comunicazione originale, immediata e propulsiva che possa dare un aiuto concreto al settore agricolo. Tutto fermo anche per il tanto richiesto e annunciato bando sulla zootecnia. Assistiamo ad annunci di sblocchi di fondi (quasi sempre gli stessi) attesi dalle imprese ormai da troppi anni. Il risultato - conclude il presidente regionale Coldiretti - è che gli imprenditori ogni giorno vanno in azienda a combattere una vera e propria guerra. La burocrazia è un altro virus. Non si possono aspettare lustri per avere quando spetta".

“La Coldiretti sa benissimo che il blocco dei pagamenti agli agricoltori dipende da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dall'anomalia “1591” che deriva da quelle regole che la stessa Coldiretti stabiliva insieme al governo Crocetta nel 2016 in sede di programmazione del PSR (Programma di Sviluppo Rurale)”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, su quanto affermato dal Presidente di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri, circa il presunto mancato arrivo dei fondi europei per i produttori del biologico. “Coldiretti fa finta di non vedere i 45 milioni di euro che sono stati oggetto di pagamento negli ultimi due mesi - rincara Bandiera – I funzionari dell’Assessorato Agricoltura hanno condotto le istruttorie manuali su tutti i pagamenti bloccati da anomalie risolvibili e i soldi sono già sui conti correnti degli agricoltori. Ed ancora, la Coldiretti era presente nella Governance dello scorso 18 giugno. Evidentemente il suo Presidente Ferreri e il Direttore non sono stati ben informati dal loro rappresentante, sia per i pagamenti che per gli aiuti del settore florovivaistico, oggetto di provvedimenti specifici e preferiscono, come da loro ormai consolidata abitudine, attaccare il Governo, senza sapere. In sede di Governance è stato infatti deliberato di destinare al florovivaismo 15 milioni di euro di risorse del PSR, cui si sommano ulteriori 20 milioni previsti nella Finanziaria”. “Purtroppo la disinformazione di Coldiretti Sicilia non termina qui. I bandi semplificati, che Coldiretti lamenta non essere stati emessi, riguardano la tanto attesa Misura 4.1 “Investimenti aziendali” ed ancora la Misura 5.2 “Tristeza degli agrumi e agricoltura sociale”, che sarà interamente in digitale. Ma il Presidente di Coldiretti, li legge?”.

L'assessore elenca poi i pagamenti 2020 sulle misure a superficie al 21 giugno 2020:

Totale pagamenti (istruttoria manuale ed automatizzata) € 48.949.420,57; di cui istruttoria manuale € 45.040.556,39 e istruttoria automatizzata € 3.908.864,18

Ed ancora la suddivisione per misura dei pagamenti a istruttoria manuale (€ 45.040.556,39 )

Misura 214 domande 134 importo € 825.222,22

Misura F domande 186 importo € 576.131,50

Misura 211 domande 3 importo € 25.248,35

Misura 10 domande 1.347 importo € 9.700.958,82

Misura 11 domande 3.563 importo € 32.509.946,61

Misura 12 domande 62 importo € 929.767,80

Misura 13 domande 266 importo € 473.281,09

© Riproduzione riservata