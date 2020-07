Vertenza Blujet, cambia data sciopero: sindacati annunciano nuovo stop per aliscafi

La data dello sciopero indetto dai sindacati in merito alla vertenza Blujet cambia. Lo annunciano in una nota le sigle sindacali.

"In riferimento alle violazioni rilevate dalla Commissione di Garanzia revocano lo sciopero di 24 ore dalle ore 21.00 del 2 luglio alle ore 20.59 del 3 luglio del personale dipendente dalla Blujet. Considerato che in data 27 maggio 2019 la Filt ha attivato le procedure di raffreddamento nei confronti della Società Blujet - prosegue la nota dei sindacati - chiuse negativamente per mancanza di convocazione nei termini previsti dalle norme vigenti; che in data 26 giugno 2019 presso la Prefettura di Messina la Filt ha esperito la seconda fase delle procedure di raffreddamento con esito negativo; che in data 20 settembre 2019 la Filt ha proclamato ed effettuato una prima giornata di sciopero, con adesione formale all’azione di sciopero della Uiltrasporti Sicilia; che in data 24/25 Ottobre, 27/28 Novembre; 15/16 Dicembre 2019, 20/21 gennaio, 24/25 febbraio 2020 hanno effettuato Filt e Uiltrasporti ulteriori giornate di sciopero; che durante la fase acuta della Pandemia Covid 19 con senso di responsabilità non sono state effettuate azioni di lotta, determinando il superamento dei limiti temporali previsti dalle norme che in data 9 giugno 2020 la FILT e la UILT Segreterie Regionali Sicilia hanno attivato la Ripetizione delle Procedure di Raffreddamento; che la vertenza non ha trovato nessuna risposta in quanto la Società Blujet, pur espletando per il Gruppo RFI il servizio di continuità territoriale passeggeri sullo Stretto di Messina (mezzi veloci), non applica al proprio personale dipendente regole contrattuali univoche a quelli dipendenti della Società RFI (traghetti-navigazione), che sono impegnati a garantire la stessa continuità territoriale su “Ferro”, si proclama una ulteriore azione di sciopero di 24 ore dalle 21 del 13 luglio alle 20.59 del 14 luglio di tutto il personale dipendente dalla Blujet. Questo il programma: personale navigante da effettuarsi dalle 21 del 13 luglio alle 20.50 del 14 luglio; personale amministrativo: intero turno del 14 luglio. Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto nella legge 146/90 e saranno garantiti i servizi minimi".

