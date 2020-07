Via ai saldi estivi in Sicilia, Confesercenti Messina: "Scelta opportuna dopo il lockdown"

«La scelta di giocare d’anticipo e far partire i saldi estivi il primo luglio - spiega il presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella - è certamente quella più opportuna per consentire ai commercianti di recuperare terreno rispetto alle vendite fiacche che si sono registrate dalla fine del lockdown».

«Noi e le altre Associazioni di categoria ci siamo battuti fortemente in sede regionale per ottenere l’avvio degli sconti oggi e non ad agosto come prevedeva la Conferenza delle Regioni in quanto crediamo sia un’importante chanche per fare cassa dopo un lungo periodo di grande sofferenza economica delle attività d’impresa».

«L’inizio anticipato delle vendite scontate può inoltre rappresentare un’arma efficace contro l’e-commerce e i colossi dello shopping, che già da tempo propongono articoli a prezzi ribassati. L’augurio a tutti gli esercenti di Messina e provincia è che gli sconti, incoraggiando i consumatori, possano rappresentare un concreto trampolino di lancio verso la vera ripartenza, che ad oggi stentiamo a vedere».

