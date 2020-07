La crisi economica di Messina, migliaia di domande per la Family Card

Continuano a piovere migliaia di domande per la Messina Family Card. Altro che crisi alle spalle! Dopo un solo giorno di riapertura della piattaforma telematica del Comune, sono arrivate 2626 istanze.

Un numero che, a oltre due mesi dall'avvio di questa misura, conferma la gravità della crisi economica cittadina. Il Comune, alla scadenza delle 8 settimane di sostegno alle famiglie in disagio economico a causa delle misure anti-contagio, ha deciso di prolungare per un terzo mese la misura, nonostante, nel piano originario non fosse previsto.

