Crollano i viaggiatori e la funivia di Taormina è in crisi

Il vento della crisi soffia sempre più forte su Taormina e l'amara conferma arriva dai numeri di giugno della funivia che ha chiuso il mese appena trascorso con un dato complessivo che non raggiunge nemmeno il 10% delle presenze che si erano avute lo scorso anno.

Quest'anno a giugno, infatti, i passaggi in cabina sono stati 10 .057 contro i 143.906 dello stesso mese del 2019. Un calo che per tanti versi era, purtroppo, anche preventivabile per effetto dalla crisi che affligge tutti e non risparmia Taormina. Ma a far rumore sono le proporzioni di quello che appare un vero e proprio crollo verticale che va oltre le peggiori previsioni.

