Vigili del fuoco, Barbagallo (Usb): "La Regione Sicilia non ha i fondi per le squadre aggiuntive"

"Ancora una volta, l'espressione pacche sulle spalle, ha preso il sopravvento sulla sicurezza e salvaguardia del territorio". Dalla riunione di presentazione di oggi con il nuovo direttore regionale vigili del fuoco della Sicilia ING Maurizio Lucia, è emerso che le squadre Boschive potrebbero pagare l'assenza di fondi.

"L'anno precedente, è dovuto intervenire il dipartimento, stanziando dei Fondi di emergenza per fare partire queste benedette squadre (soldi che ancora i lavoratori non hanno percepito, come del resto i 2 anni dell'oasi del Simeto) quell'emergenza, che oramai è diventata quotidiana. Come organizzazione sindacale, sicuramente non staremo lì ad aspettare che avvenga l'evento, ci faremo sicuramente sentire", dichiara Carmelo Barbagallo dell'Usb Vigili del Fuoco.

"Un aspetto positivo riscontrato nella riunione odierna - prosegue Barbagallo - è la convenzione tra CAS e direzione regionale Sicilia Vvf, per presidi in prossimità di gallerie non ancora a norma, che vedranno impegnate 6 squadre H24 nel territorio siciliano, così distribuite; 3 Messina, 2 Palermo, 1 Catania". "Come organizzazione sindacale, inoltre abbiamo esposto le criticità e peculiarità del nostro territorio. Ci auspichiamo, vista la passata esperienza in Sicilia del neo direttore, di avere molte migliorie e più autonomia sul soccorso tecnico urgente, viste le distanze con le altre regioni, siamo un'Isola, con rischio antropico, sismico ed incendi rilevanti, pertanto, come siciliani, sicuramente ci auspichiamo in un cambiamento radicale".

