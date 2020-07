Tayaranjet fa il suo debutto in Sicilia: dall'1 agosto voli da Catania, Comiso e Palermo

Punta sulla comodità dell’orario di partenza e sulla trasparenza del prezzo. Così la Tayaranjet vola a partire da 40 euro dal 1 agosto con il primo aereo di linea schedulato, operati con aerei Boeing 737/300, da Bologna e Roma.

Per i tanti lavoratori e studenti siciliani fuori regione, dall’Emilia Romagna al Lazio, una opportunità in più per frequenti rientri nella terra d’origine. Da Catania si partirà alla volta di Roma Fiumicino alle 7,50 e alle 16,55 con due frequenze al giorno. Voli di rientro alle ore 11,10 e alle ore 20,10.

Orari adatti a qualsiasi tipo di clientela, dal viaggiatore d’affari ai viaggi dedicati per turismo. Frequenza giornaliera anche per il Catania-Bologna. Si parte da Catania alle ore 8,10, rientro da Bologna alle ore 16,40. Il Martedì e il sabato Bologna Comiso alle ore 11 e Comiso Bologna alle ore 14. Il venerdì e la domenica Bologna Palermo alle ore 11 e il Palermo Bologna alle ore 14.

