Viadotto Himera sull'A19 Palermo-Catania, confermata l'apertura per il 31 luglio

"Confermo la data del 31 luglio per riaprire al traffico il viadotto Himera sull'autostrada A19 Palermo-Catania, quel cantiere ha assunto ormai anche una valenza politica e ormai tutti sanno che ne sono interessato in prima persona, abbiamo portato avanti l’opera grazie al contributo e al sacrificio di tutti, Anas e aziende. Quando vogliamo sappiamo essere veloci". L’ha detto a Palermo il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, che oggi ha fatto un sopralluogo nel cantiere dell’Anello ferroviario.

"Certo, ora dobbiamo occuparci del resto - ha proseguito - ci sono ancora 600 milioni per il miglioramento della Palermo-Catania e voglio spenderli tutti nel più breve tempo possibile per dare una infrastruttura nuova e ammodernata. Oggi chi fa polemica non costruisce nulla, fa solo chiacchiere da bar, perché le morti nei fine settimana nelle autostrade gestite dal Cas (Consorzio autostrade siciliane, ndr) non sono invenzioni, purtroppo, sono una dura realtà e queste cose non possono più essere rimandate".

"Sul tavolo del ministero oltre a tanta Sicilia e a tante opere da realizzare - ha osservato Cancelleri - ci sono anche tante preoccupazioni e c'è anche una valutazione molto seria sulla rescissione della concessione al Consorzio autostradale siciliano. Perché se qualcuno vuol gestire quelle autostrade, lo faccia garantendo sicurezza e manutenzione; ma siccome mi pare che non sono garantite né l’una né l’altra, allora mi pare che forse sia arrivato il momento di scrivere la parola fine anche sul Cas, che mi pare una pagina vergognosa della nostra terra", ha concluso Cancelleri.

