Polizia Municipale a Messina, la soddisfazione della Cisl Fp per l’immissione in ruolo dei nuovi 46 agenti

La soddisfazione per la conclusione dell’iter concorsuale per l'immissione in ruolo di 46 agenti di Polizia Municipale e l’augurio, ai nuovi agenti, di una proficua attività lavorativa al servizio della comunità cittadina. Ad esprimerli è la Cisl Funzione Pubblica di Messina che, in una nota, evidenzia come «finalmente, dopo tante e ritardi causati dall'emergenza sanitaria, ricorsi al TAR e dubbi interpretativi circa la necessità di ottenere o meno l'autorizzazione della Commissione Ministeriale per la Stabilità, la segretaria generale di Palazzo Zanca ha assunto la meritoria decisione di dar corso all'assunzione senza ulteriori indugi».

Già nei prossimi giorni i vincitori del Concorso saranno sottoposti alle visite di rito e firmeranno i contratti individuali.

La Cisl FP, che ha organizzato un partecipato e fruttuoso corso di preparazione al concorso contribuendo alla preparazione dei candidati e che ha operato costantemente al fine di sollecitare la rimozione degli ostacoli burocratici ostativi all'assunzione dei lavoratori, intende proseguire nella propria azione sindacale perché possa essere assicurata, oltre la durata prevista dal finanziamento del Decreto Sicurezza, la necessaria continuità lavorativa e vengano assunti, nel breve periodo, anche gli idonei per potenziare e svecchiare ulteriormente l'asfittico organico della Polizia Municipale.

© Riproduzione riservata