A Ferragosto sold out negli agriturismi siciliani

Per ferragosto gli agriturismi registrano il tutto esaurito in quasi tutta la Sicilia. Lo rileva Coldiretti Sicilia che sottolinea come i vacanzieri già subito dopo il lockdown abbiano scelto i grandi spazi che le strutture agrituristiche garantiscono.

Privilegiati gli agriturismi che offrono servizi alternativi al mare visto che le norme anti-Covid limitano le attività e per questo anche le strutture in montagna registrano la presenza di siciliani e italiani.

In molte zone della regione dopo le ultime regole imposte dall'ordinanza regionale, sono piovute le disdette da Malta con richieste di rimborso che stanno determinando gravi problemi agli imprenditori.

"Il valore aggiunto degli agriturismi della Sicilia - sostiene Coldiretti - è determinato anche dall'offerta culturale. Passare le vacanze all'aria aperta, soprattutto in questo momento, oltre a favorire la rinascita economica è quanto di più salutare si possa pensare. Nelle aziende agricole sempre più spesso vengono offerti programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking e mancano i percorsi archeologici e naturalistici. Chi ama cucinare - conclude Coldiretti Sicilia - trova anche la possibilità di imparare i segreti delle pietanze isolane grazie a dei corsi e chi ha la passione dell'orto trova nelle strutture il modo per approfondire le conoscenze".

