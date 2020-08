Crociere, Msc riparte con la “Grandiosa” ma non approderà a Messina

Riprende il crocerismo di bandiera. La Msc parte con i primi viaggi ma “salta” Messina. Allo Stretto viene preferito il porto di Palermo dove oggi saranno imbarcati sulla “Grandiosa” 400 passeggeri.

Il Governo nazionale dà il via libera all'approdo delle navi da crociera. Con limiti e prescrizioni. Ripartono per prime le compagnie di bandiera. La Msc Grandiosa è una delle prime a solcare il mare. A Napoli ha già imbarcato oltre un migliaio di passeggeri. A Messina non approderà così come era programmato. Ha scelto il porto di Palermo dove oggi saliranno almeno 400 passeggeri.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE