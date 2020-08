L'ex piscina comunale di Taormina potrebbe essere venduta ai privati

L'ex piscina comunale di Taormina, chiusa ormai da tre anni, potrebbe finire nell'elenco dei beni disponibili ad una futura vendita. Stando ad alcuni rumors che arrivano da Palazzo dei Giurati sembra infatti affacciarsi, in termini sempre più concreti, questa prospettiva per l'immobile di via Bongiovanni che è sprofondato nell'oblìo assoluto dopo la fine turbolenta dell'allora gestione targata Cvsm, conclusasi con lo sfratto da parte del Comune e lo scontro poi in tribunale che diede ragione all'ex Amministrazione comunale.

Ora Palazzo dei Giurati non ha le risorse per poter procedere ad un piano di ristrutturazione e il sindaco Mario Bolognari ha già ammesso, con inevitabile realismo, che non avrebbe più senso un recupero con la medesima destinazione d'uso a piscina comunale.

© Riproduzione riservata

