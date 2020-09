Confindustria, il messinese Blandina nel gruppo tecnico logistica e trasporti

Ivo Blandina, presidente della delegazione di Sicindustria Messina, è il nuovo componente del Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti di Confindustria. A nominarlo, d’intesa con il presidente Carlo Bonomi, è stato il vice presidente all’Economia del Mare, Natale Mazzuca.

“Oggi più che mai – commenta Blandina – è il momento della responsabilità e dell’impegno, ciascuno nei propri ambiti di competenza. Per la Sicilia in generale, e per Messina in particolare, il tema della logistica e dei trasporti riveste un ruolo di fondamentale importanza ed è per questo che il mio impegno sarà massimo”.

Il primo incontro si terrà a Roma, giovedì 10.

